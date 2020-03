¿Qué pasó?

Bad Bunny y su nuevo álbum YHLQMDLH se ha convertido en tendencia en las plataformas digitales, acaparando también portadas en distintos medios.

Fue en conversación con Los Angeles Times que el puertorriqueño habló sobre su carrera y su vida, pero también sobre su sexualidad.

En tanto, el artista de 25 años reveló que está saliendo con alguien, pero no contó más detalles.

No descarta

El intérprete de "La Romana" señaló que como "mucha gente de su generación, ve la sexualidad como algo fluido".

"No me define. Al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres", expresó.