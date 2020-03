Como en cada emisión, un nuevo capítulo de Verdades Ocultas generó miles en reacciones a través de redes sociales donde los seguidores quedaron impactados con el transcurso de la historia.

En el episodio Eliana habló con Tomás para pedirle que renuncie a su trabajo en la Picá de los Soto, pero Tomás no atenderá a las palabras de su pareja, se negará y se irá de su casa por un tiempo, lo que deja a la villana fuera de sí.

Por otra parte, Gracia y María Luisa decidirán hacer una fiesta de disfraces en el pasaje Nueva Esperanza para darle la bienvenida a los nuevos vecinos

En el avance del próximo capítulo de Verdades Ocultas se vio a Tomás en la casa de Nicolás, donde el chef le dirá que Eliana no es la mujer con la que tiene que estar a su lado.

Tomás le responde que "al único que nececesito a mi lado es a ti" y que "no nos sigamos haciendo los tontos", mientras se acerca para darle un beso.

La situación dejó sorprendidos a los seguidores de la teleserie quienes reaccionaron ante este nuevo amor, que justificaría el por qué Nicolás se alejó de su esposa Claudia. Sin embargo, otros creen que se trata de un sueño del chef con el que se dará cuenta que se está enamorando de su primo.

Nicolás: "Ella no es la mujer para ti"

Tomás: "Al único q necesito a mi lado es a ti"

Nicolás: "Pero yo siempre he estado a tu lado"

Tomás: "Nico, no nos sigamos haciendo los tontos"

-Nico despierta d su sueño húmedo 😱😱😱#VerdadesOcultas pic.twitter.com/Tm3jCr1FJ6