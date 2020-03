¿Qué pasó?

Este miércoles 4 de marzo se realiza el juicio oral en contra de Ariel González Erices, hombre que secuestró, abusó y e intentó violar a Catalina Vega, hija del comediante Dino Gordillo, en 2017.

El hecho ocurrió el 29 de noviembre de 2017 cuando la joven de 31 años tomó un taxi en el barrio Bellavista, momento en que el sujeto la secuestró y la llevó a un sitio eriazo donde la golpeó, la abusó e intentó violar.

Testimonio

"Me agarró, me tiró al suelo. Empezó a manosearme, me lo saqué de encima, me resistí a que me abriera las piernas. Él me pegaba para que me quedara tranquila, no sé de dónde en ese momento saqué una fuerza física e interior increíble que no la tengo ahora", relató Vega en ese entonces con las evidentes marcas en su cuerpo.

La joven logró escapar, pero el taxista huyó con sus pertenencias, incluido el celular, el que posteriormente fue rastreado por la policía y fue clave para dar con el paradero del responsable.

No quiero estar sola

A través de sus redes sociales y a casi tres años del episodio, Catalina publicó un video donde relató el momento y además, hizo un llamado a acompañarla en el juicio y alzar la voz. "No quiero estar sola", expresó.

"Este violador no tiene ni rostro ni nombre, más que machismo y patriarcado", señala, agregando que "es momento de exigir justicia y recuperar nuestra libertad".

En tanto, cita la intervención de Las Tesis "Un violador en tu camino" indicando: "Por que la culpa no era mía (mujer) ni dónde estaba(taxi) ni cómo vestía (minifalda)".