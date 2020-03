Fuertes explosiones, faroles públicos dañados, un aviso publicitario derretido y todo un vecindario asomado por los balcones para ver qué pasaba fue lo que que dejó el rodaje de la cinta Matrix, una película de culto cuya cuarta parte que volverá a la pantalla grande próximamente.

"Acabamos de ver el plástico que estaba derretido, así que no sabíamos qué estaba pasando. Llamamos a nuestro gerente y descubrimos que fue una explosión para la película", reveló Encar Orozco, uno de los obreros encargados de reemplazar los objetos dañados, al medio local NBC.

Ante las espectaculares escenas de persecuciones, disparos y autos en llamas, los tuiteros no perdieron el tiempo para sacar sus pantallas y grabar parte de lo que estaba aconteciendo.

Here’s a time lapse of the whole scene they filmed outside. Was a fun three hours of watching the whole prep. #matrix4 #matrix4filming #sanfrancisco pic.twitter.com/kvugokv64u