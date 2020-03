¿Qué pasó?

Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo domingo 8 de marzo, la cantante chilena Cami publicó un especial mensaje dedicado a sus compañeras en la música.

La intérprete siempre ha sido una voz opinante contra del machismo que se vive dentro de la industria musical, y se ha referido a los constantes cuestionamientos a su apariencia física y su ropa. "Siempre nos han enseñado a competir y ser envidiosas entre las mujeres", señaló en una entrevista en marzo de 2019.

Su mensaje

A través de su cuenta de Twitter, Cami expresó: "Gracias a todas las mujeres que han hecho que no me sienta tan sola en este mundo tan raro. Me estoy refiriendo a la industria musical. Es difícil. Gracias por aliviar el camino, las quiero mucho. Las veo en la calle este 8M".

Su mensaje fue respondido, entre otras, por la Princesa Alba quien le agradeció ya que "tu a mi bella, me has regalado consejos y apoyo cuando me he sentido sola en esta industria", a lo que Cami respondió "ay eres tan linda. Te quiero".