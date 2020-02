La cantante nacional, Denise Rosenthal, quien anoche contó en su cuenta de Twitter cómo llegó Adam Levine, el vocalista de la banda Maroon 5 al escenario del Festival de Viña del Mar 2020 y cuáles fueron sus exigencias, volvió a postear en la red social, esta vez para hablar de su show, el que se realizará esta noche.

Ayer jueves, la intérprete de “Agua Segura”, sentenció en su red social que “llegó aquí como 25 minutos tarde, y pidió que nadie lo mirara a la cara, que se dieran vuelta hacia la pared”.

Tras contar esta infidencia, la exAmango volvió a utilizar su Twitter para enviar un mensaje a sus fanáticos.

“Me van a retar y ahora va a ser más noticia eso que mi show de mañana… Pucha cabr@s se me salió… Déjenla entre nosotr@s no más”, sentenció.

