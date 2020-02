View this post on Instagram

Llevo muchos años buscando la forma de ser comediante que más me acomode. Y la que más me gusta es la de no dar muchas entrevistas, más bien casi ninguna. Casi no salir en la tele ni en los diarios para no volver loco al ego. Llevo un buen tiempo así. Quiero comunicarme solamente desde acá. No quiero hacer nada que me haga sentir alguien especial. Trato de llegar en mi auto a los lugares, no tener chofer, no pedir cosas especiales en el camarín, etc. Porque? Porque de otro modo corro el riesgo de volver a perderme y no quiero que eso me vuelva a pasar. Trato de hacer todo desde la humildad. Por eso me asombra leer en La Tercera que tengo a 22 personas preparando el show de Viña desde técnicos o libretistas, cosa que no es cierta. No tengo libretistas, ni pido nada especial, es mas solo pedí agua en el camarín. No hablo y les pido disculpas a los periodistas de tele/radio/diarios por eso, pero es porque creo que es suficiente con lo que puedo decir en el escenario. Además si me veo en un medio me empiezo a creer y a pasarme a caca. Y no quiero eso. Además estoy muy nervioso, y eso puede ser algo malo en una entrevista. Y no es por Viña sino porque queda poco para que nazca mi tercer hijito😍. Eso. Espero me puedan entender amigos de la prensa. Solo quiero hablar en el escenario. Por ahora solo soy monje, fakir y guerrero 🙏🏾❤️👍🏾😊