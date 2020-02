Mientras los fans aguardan los últimos episodios de la sexta temporada de “Vikingos”, los rumores de otra muerte trágica en la serie siguen cada vez más fuertes.

Además de Bjorn (Alexander Ludwig), quien fue gravemente herido, pero aún no tuvo su muerte confirmada, Torvi, interpretada por Georgia Hirst, puede acabar dejando el programa por medio de una historia dramática e intensa.

“Ya lo pensé y le sugerí a mi padre, no sé si sucederá. Tuve una visión de que sería comida. No lo sé, pero hay una historia en la trama donde alguien y niños se mueren de hambre. Dicen que me mataré para que los niños puedan alimentarse de mí. Entonces, creo que mis hijos pueden comerme para sobrevivir, lo que sería una muerte humilde”, reveló la actriz a ET Canadá.

La joven británica de 25 años, que es hija del creador de la serie, Michael Hirst, puede tener realmente un final triste e inquietante, una vez que su personaje ganó mucho destaque en la trama y rápidamente ascendió al reparto de actores principales.

¿Preparados para otro giro sorprendente en la sexta y última temporada de “Vikingos”?