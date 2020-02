View this post on Instagram

Feliz de esta nueva aventura de ser candidata a Reina del @elfestivaldevina junto a mi cachorro @mati.falcon y representar a @tvn y @rojotvn ❤️🤴🏽👸🏼 “Porque no hay límite de edad para triunfar, Rosita y Matías reyes del festival” 💃🏻🕺🏻 La que puede, puede y todas podemos 💪🏼👑