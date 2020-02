¿Qué pasó?

Ana Gabriel ya está sobre el escenario de la Quinta Vergara dando inicio a la tercera noche del Festival de Viña 2020, donde ya interpretó éxitos como "Destino".

En medio de su presentación, y con una bandera de Chile en su espalda, la mexicana aprovechó de referirse a la situación por la que atraviesa el país con un discurso que generó comentarios y fue calificado de "ambiguo" en redes sociales.

Ya en su llegada a Chile y consultada por Meganoticias, la intérprete había expresado que "me mantengo fuera de las cosas politizadas" y que "lo mío es cantar y llegarles al corazón".

¿Qué dijo?

Ana Gabriel expresó al público que "sepan los chilenos que estoy por el solo amor que siento por este país, por el amor que sale desde el fondo de mi alma".

"Espero que las cosas vuelvan a establecerse, no me gusta la política, tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos. El último país que yo pensé que fuera a caer en las manos y en las garras de algunos pocos, cayó, así que amigos chilenos no se dejen", señaló, no quedando claro a quién se refería, comparándo la situación con México y Venezuela.

