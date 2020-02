La cantante dominicana Natti Natasha sigue promoviendo su campaña en contra de la violencia de género en sus redes sociales. Esta vez apareció con un golpe en el ojo y cerca de la boca para seguir concienciando sobre la violencia doméstica que sufren muchas mujeres en silencio.

“Eres fea, gorda, estás demasiado flaca, torpe, bruta, estúpida, llorona, dramática, loca, insegura, exagerada, pareces un monstruo, no te me acerques, te odio, te detesto, me das asco, estoy contigo por pena, nadie te quiere… así nos lastiman sin tocarnos. #MeEstásMatando #BastaYa No están solas”, es el mensaje que publicó junto a la imagen en su Instagram.

El post forma parte de la promoción de su nuevo sencillo "Me estás Matando", una canción que habla sobre la violencia verbal y psicológica a la que están expuestas las mujeres, que aunque no sufren alguna lesión o daño físico deja terribles secuelas.

“Me estás matando sin tirarme contra la ventana, sin pegarme ni una cachetada, oye, tu mi amor… me estás matando”, es parte de una de las estrofas del nuevo éxito de la cantante, que fue lanzado en la gala del Premio Lo Nuestro y que en apenas 24 horas ya cuenta con dos millones de vistas en su canal de Youtube.

Las seguidoras de Natti Natasha han expresado su apoyo al reciente lanzamiento que promete convertirse en un himno del género.

“Dios eso es así. Esa canción es tan cierta como la realidad que viven algunas en este tiempo. Excelente composición y magistral interpretación y video”, dijo Amelfis, una de las seguidoras de la artista.

“Ya basta de callar, gracias por mostrar a través de la música lo que muchas no entienden y lo que sufren muchas”, dijo Cami Rosada, otras de las seguidoras de la cantante.