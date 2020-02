Mikaela Spielberg, hija adoptada del laureado director de cine hollywoodense Steven Spielberg, ha revelado que desea abrirse paso en la industria del cine porno como actriz y bailarina de striptease, e incluso aspira a tener su propia productora.

“Me cansé de trabajar día a día de una manera que no satisfacía mi alma", reveló Mikaela en una entrevista ofrecida al diario The Sun. Además, dijo sentirse muy emocionada en esta esta nueva etapa de su vida. “Tengo ganas de hacer este tipo de trabajo para satisfacer a otras personas, y no es de una manera que me haga sentir violada", señaló.

Mikaela confesó que de pequeña fue acosada y abusada sexualmente y de joven ha tenido problemas con el alcohol, que ha necesitado ayuda, aunque asegura que estos no han sido los motivos que la han llevado optar por este tipo de profesión.

"De niña era un poco mimada, pero responsable, y mis padres me criaron con los valores del trabajo duro y la dignidad humana. En el colegio me acosaron por mi apellido y por mi peso, pero cuando crecí he tenido quien me ayudara", explica reconociendo la buena labor de sus padres adoptivos en su crianza.

Mikaela se describe como una “criatura sexual”. En la industria del porno se hace llamar Sugar Star, en tanto que en su perfil de Instagram es Vandal Princess.

La joven subió varios vídeos en el portal para adultos, PornHub, sin embargo los ha retirado mientras logra la licencia de trabajadora sexual de Tennessee, donde reside, que a pesar de no ser indispensable prefiere tenerlo para que "todo sea legítimo"

Asegura que no realizará escenas sexuales ante la cámara por respeto a su prometido, Chuck Pankow, por lo que se deduce que será la única protagonista de sus videos, en esta aventura profesional que le permitirá, como afirma, independizarse financieramente de sus padres.

Contó que ya la noticia fue dada a sus padres Spielberg y Capshaw y que se han mostrado un poco intrigados, pero "no enfadados" por su decisión.