¿Qué pasó?

Hace unas semanas atrás se dio a conocer parte del traje que utilizará Batman en la película "The Batman", dirigida por Matt Reeves, pero ahora se han revelado fotografías del set de grabación en donde muestran el atuendo completo del enemigo del Joker.

Pese a que la persona que aparece en las imágenes no es Robert Pattinson, sino su doble de acción, estas fotografías fueron capturadas en el set donde se filmaba la película en un cementerio en la ciudad de Glasgow en Escocia, y en ellas se logra ver el traje completo del actor.

Las imágenes revelan el color de las orejas del traje, las que habían sido comentadas anteriormente y eran una de las mayores interrogantes de cómo serían tras la presentación del atuendo realizada por Matt Reeves.

También se pueden ver uno de los autos que usará el protagonista en la cinta y otros registros que muestran una persecución en moto.

Other person on bike is a female in black, possibly catwoman as they were driving together pic.twitter.com/lpgC5CDRsg — Dizzy (@LennonKennedy5) February 21, 2020

Aún faltan más detalles del traje completo del caballero oscuro, como su capa y otros accesorios, que mantienen expectantes a los fanáticos de los superhéroes.