Será su sexta vez en la Quinta Vergara: este año, @ricky_martin vuelve el domingo 23 de febrero para abrir en grande la primera noche del Festival y hacernos vibrar, bailar y emocionarnos con sus canciones. ¿Cuál es ese temazo que no puede faltar? ¡Te leemos! 🥰❤️🔥. 📸 Foto: Facebook oficial de Ricky Martin. . #Viña2020 #ViñadelMar #FestivaldeViña #QuintaVergara #Festival #Chile #RickyMartin