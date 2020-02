¿Qué pasó?

Durante este viernes se realizó la primera conferencia de prensa del Festival de Viña 2020 que contó con la presencia de los animadores, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, la alcaldesa Virginia Reginato, y los productores ejecutivos, Pablo Morales y José Edwards.

La animadora de TVN llega al escenario de la Quinta Vergara con cuatro meses de gestación, convirtiéndose en la primera mujer en animar el Festival estando embarazada.

Embarazo

Godoy está conciente que su presencia en el festival marca un precedente y, por lo mismo, expresó estar agradecida de la oportunidad y tiene claro que es un ejemplo.

También puedes ver

"Esto es parte del Chile por el que quiero luchar donde trabajar no sea un impedimento para ser mamá y donde ser mamá no sea un impedimento para trabajar (...) Las mujeres seríamos mucho más felices si no tuviéramos el problema de trabajar y tener hijos", indicó haciendo un llamado a las empresas a modernizarse y dar facilidades.

Sexo y nombre del bebé

Hace solo unos días la animadora reveló que su cuarto hijo será un niño, el primero que se suma a las tres mujeres que ya tiene.

Sobre el nombre del bebé, la periodista de 39 años que "le tocaba al papá elegirlo, porque a mis tres hijas se lo puse yo: Violeta, Jacinta y Luisa. Mi marido tenía muchas ganas de tener un hombre y quiere que se llame como él, Ignacio".

Uno de los "problemas" que ha debido sortear Godoy es adaptar sus vestidos para cada noche, considerando que la barriga ya se le nota. "Estaba todo listo, y ahora hay hartos vestidos que no cruzan y que se están arreglando", explicó. Por lo mismo, indicó que los diseñadores de sus atuendos le han pedido que controle sus antojos con los dulces.

Ver cobertura completa