¿Qué pasó?

Ya pasaron 11 años desde que se estrenó la película “La huérfana”, una aterradora historia que trataba de una niña que resultó ser una adulta “camuflada de niña” que asesinaba a personas. Ahora confirman la precuela de la película de terror de Jaume Collet-Serra.

Esta precuela llevará el título de “Esther”, y será dirigida por William Brent Bell, mientras que el guión estará a cargo de David Coggeshall y tendrá como productores a Dark Castle Entertainment y eOne.

La trama de esta película está centrada en que ”Lena Klammer organiza un escape brillante de un centro psiquiátrico ruso y viaja a Estados Unidos al hacerse pasar por la hija desaparecida de una familia acomodada. Pero la nueva vida de Lena como ‘Esther’ viene con una complicación inesperada y la enfrenta contra una madre que protegerá a su familia a toda costa”.

‘Brahms: The Boy II’s William Brent Bell To Direct ‘Orphan’ Prequel ‘Esther’ For eOne – EFM https://t.co/NK0BmmtFIs pic.twitter.com/JIKA6BZUzs — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 20, 2020

Se espera que la película comience sus filmaciones durante el tercer trimestre de este año, sin embargo,el elenco del proyecto aún es un misterio, sobretodo, quién será la protagonista de la historia actual, ya que anteriormente la personificó Isabelle Fuhrman en el año 2009.