¿Qué pasó?

El actor Ben Affleck se presentó este miércoles en el programa Despierta América, dirigido a un público hispanohablante en Estados Unidos, donde sorprendió a todos al hablar en español sobre su reciente película y sobre uno de sus más grandes arrepentimientos.

Durante el programa, los conductores se dieron cuenta de que al actor manejaba perfectamente el idioma español, a lo que Affleck contestó con una anécdota de su hija Violet, quien ya tiene 14 años diciendo que ella "es un poquito mejor" que él con el idioma.

“Aprendí español en México cuando tenía tres años, viví allá. No tengo un perfecto vocabulario, los verbos, pero tengo acento” confesó el actor. Agregando que el español "es una lengua muy importante y mucha gente de este país lo habla".

Declaraciones sobre su última película

El actor se refirió a la última participación en la película, The Way Back, en la que interpretó a un hombre con problemas de alcoholismo y como esto lo hizo recordar una parte de su vida donde pasó por una fuerte adicción.

“Fue parte de mi vida, lo conozco bien, lo entiendo, también hay gente que sufre o su familia. Quise representarlo realmente, pero también es una historia de esperanza y de triunfo”, declaró Affleck.

Y agregó que es importante que la gente tenga “compasión por todo, todos necesitamos segundas oportunidades, la vida es difícil, todos tenemos problemas”. concluyó.

El mayor arrepentimiento de su vida

En el programa, los conductores le recordaron unas declaraciones que realizó en el diario “The New York Times”, donde el actor confesó que uno de los mayores arrepentimientos de su vida fue divorciarse de Jennifer Garner.

Con Garner tuvo tres hijos, y al momento de responderle a la afirmación, dijo que es importante el arrepentimiento y que esta etapa fue muy dolorosa, sobre todo por sus hijos.

“El divorcio con niños es muy difícil, siempre, tenemos que hacer lo mejor que podemos, tengo mucha suerte porque Jennifer es una mujer muy buena y trabajamos juntos para criar a nuestros niños”.

Pese a sus declaraciones, el actor dijo que hay cosas que se pueden hacer para mejorar, pues los niños son muy adaptables.

La difícil lucha contra su adicción

En la misma entrevista que le realizaron en el medio “The New York Times”, el actor recordó cómo los problemas que tuvo con adicción terminaron por dañar su relación con la actriz.

“Las personas con comportamiento compulsivo... y yo soy uno de esos, tenemos este tipo de molestias básicas todo el tiempo de las que nos intentamos deshacer”, comenzó diciendo.

“Estás tratando de sentirte mejor comiendo o bebiendo, teniendo sexo, jugando o comprando o lo que sea, pero eso termina empeorando tu vida. Luego haces más para que esa molestia desaparezca, entonces comienza el verdadero dolor, se convierte en un círculo vicioso que no puedes romper, eso es al menos lo que me pasó a mí”, detalló.

“Bebí relativamente de manera normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando, esto fue entre 2015 y 2016. Mi consumo de alcohol, por supuesto, creó aún más problemas matrimoniales”, confesó.

Pese a esto el actor terminó diciendo que “no es particularmente saludable para mí obsesionarme con los fracasos, las recaídas, y golpearme. Ciertamente he cometido errores, ciertamente he hecho cosas de las que me arrepiento, pero tienes que levantarte, aprender de ello, aprender un poco más, intentar avanzar", concluyó.