View this post on Instagram

YA ES OFICIAL 👑 este año iremos junto a mi compañero @luis_mateucciof de candidatos a reyes del FESTIVAL DE VIÑA 2020 😱👑 junto a Canal Vive de VTR ✨ Sabemos que nuestro país está atravesando por momentos complicados, pero quisimos ser parte de este evento ya que este año tendrá un contexto netamente social, donde como candidatos tendremos la misión de apoyar a emprendedores y pymes de la quinta región, lo que nos motiva enormemente Por eso con muy cariño los invitamos a apoyarnos en esta linda aventura que nos tiene muy felices !!! chile #mtv #mtvla #wildlife #tv #detox #vetlife #fitness #gym #mega #bestoftheday #petinfluencer #follow #sexy #like4like #look #instalike #puppy #animaleschile #vet #wild #dogstagram #memes #contentcreator #influencer.