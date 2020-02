¿Qué pasó?

En un nuevo capítulo de Verdades Ocultas, Agustina está pasándolo mal. Siente mucha impotencia tras enterarse que el rostro que usó cuando fue Amelia correspondía a la cara de la expareja de Ricardo y es por eso que le pidió ayuda a su hermana Rocío para demandarlo.

La abogada en tanto no está de acuerdo y le pidió a Agustina que se tranquilizara, que la persona que podía demandar a Ricardo era Samanta y no ella. Pero todo indica que Agustina no descansará hasta que Ricardo pague por lo que hizo.

El reencuentro

Ricardo se reencontró con Samantha y supo que en realidad nunca había muerto y que todo fue una mentira de Gracia para separarlos.

Impactado aún por la noticia y sin saber qué decir, Eliana se encontró con la situación que vive su medio hermano y algo planea algo a su favor, sin embargo, el fantasma de su hermano Leonardo vuelve a acecharla.

Por otra parte, Tomás se da cuenta de que en realidad su hijo Benjamín está bien en la casa de Rocío y no como Eliana le dice, situación que a la malvada le enoja.