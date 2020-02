Birds of Prey cambia su título en cines tras fracaso en taquilla durante fin de semana de estreno

¿Qué pasó?

Se comenzó a rodar la película “Suicide Squad 2 o El escuadrón suicida 2”, bajo la dirección de James Gunn, filtrándose una parte importante de la película en la que se muestra el nuevo y renovado look que tendrá Margot Robbie interpretando a “Harley Quinn”, prometiendo llevar su locura a un nuevo nivel.

El director de la Guardianes de la Galaxia, quien tuvo un distanciamiento temporal con Disney, firmó un acuerdo con Warner para llevar a cabo la secuela de la película Suicide Squad, la cual ya se está filmando.

El video está grabado desde el set del rodaje de la película de DC y ya comenzó a viralizarse a través de redes sociales. En este video podemos a ver a la actriz vestida de rojo con un nuevo cambio en el cabello, en él se puede notar su cabello blanco, rojo y negro, dejando atrás su pelo rosa y azul, pero sin dejar de lado sus clásicas coletas.

De esta forma, Harley Quinn volvería al color original de su pelo, cómo se dio a conocer el personaje en su primera versión en la serie animada de Batman, pero también al de sus últimos cómics: “Hot in the city”, los que pertenecían a la línea “The New 52” de DC Comics, donde cada uno de sus personajes fueron renovados.

Nuevas imágenes de Margot Robbie como Harley Quinn en el set de #TheSuicideSquad! pic.twitter.com/ChUQcKxnDl — ⚡DC Marvel United⚡ (@DCMarvelUnited2) February 11, 2020

Pese a las aventuras que le deparen a la ex novia del Joker, lo que es seguro es que esta película llegará a la pantalla grande en agosto del 2021.

Suicide Squad 2 y Birds of Prey

Pese al fracaso de Birds of Prey en taquilla durante fin de semana de estreno, Margot Robbie se mostró muy entusiasmada por interpretar su personaje en sus distintas etapas.

“Tienes la oportunidad de ver otro lado de Harley (en The Suicide Squad). Es interesante. Sigues conociéndola en diferentes momentos de su vida”, dijo la actriz.

Pese a que señaló que las películas no están conectadas directamente entre “es divertido ver ‘Ok, ¿cómo era ella hace un par de años cuando estaba con el señor J?’ “¿Cómo es ella ahora, después de que se hayan separado? ¿Y cómo será ella dentro de un par de años?” Me encanta verla en estas diferentes etapas de su vida”. concluyó.