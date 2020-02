Como es usual todos los años, en la ceremonia de los premios Oscar del pasado domingo se realizó el In Memorian, segmento donde se recuerda a las estrellas fallecidas del cine durante el año.

Rostros como el de Kirk Douglas, Bibi Andersson, Doris Day, Peter Fonda, Angès Varda, John Singleton, incluso el de Kobe Bryant, aparecieron en la pantalla del escenario del Teatro Dolby. Sin embargo, algunas estrellas fallecidas durante el año 2019 estuvieron ausentes.

Los "olvidados"

Ese fue el caso de los actores Orson Bean, Sid Haig, Cameron Boyce y Luke Perry, cuyas muertes causaron gran impacto en Hollywood.

También puedes ver

Una de las faltas más notorias fue la de Luke Perry, no sólo por la trayectoria del actor que fue parte del elenco original de "Beverly Hills, 90210", sino porque su última aparición en el cine había sido en una de las películas nominada al Oscar: "Once upon a time in Hollywood".

Otra de las omisiones que de la Academia fue la muerte del actor de Disney Cameron Boyce, quien falleció con tan sólo 20 años antes de que se estrenara la tercera parte de la película Descendientes.

Orson Bean, conocido por sus actuaciones en Anatomy of a Murder, Miracle on 34th Street, entre otros filmes, tampoco fue incluído en el homenaje.

La misma situación ocurrió con Sid Haig, a pesar de haber participado en películas como Kill Bill, y en célebres series como Los Ángeles de Charlie y Misión Imposible.

Pese a lo anterior, los cuatro actores fueron integrados en la versión de digital del In Memorian 2020.

Ver cobertura completa