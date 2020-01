Oficial: Se confirma la muerte del basquetbolista Kobe Bryant

La tarde de este domingo se confirmó la muerte del famoso basquetbolista estadounidense Kobe Bryant.

El deportista falleció luego que el helicóptero en el que iba viajando se estrellara en la ciudad de Calabasas, California.

La información fue dada a conocer por el portal TMZ, quien confirmó que, además, fallecieron otras tres personas que lo acompañaban.

Además, según fuentes ligadas a ese medio de comunicación, su esposa, Vanessa Bryant, no se encontraba junto al exjugador de Los Ángeles Lakers en el helicóptero.

La noticia fue viralizada rápidamente en redes sociales, donde, incluso, se publicó un video en donde se ve a personal de seguridad acudiendo al lugar del accidente.

🇺🇸 Kobe Bryant has died in a helicoper crash in Calabasas Sunday morning, TMZ Sports has confirmed.



