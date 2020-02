Fue este lunes que la WWE confirmó que la joven de 18 años Simone Johnson, hija de Dwayne "La Roca" Johnson, comenzó a entrenar para convertirse en una estrella de la lucha libre.

De esta manera la joven busca convertirse en la primera luchadora de su familia que por cuatro generaciones ha visto a estrellas como su bisabuelo Peter Maivia, su abuelo Rocky Johnson y su padre.

Simone declaró que "significa mucho para mí. Saber que para mi familia hay una conexión tan personal con la lucha libre es realmente especial, y me siento agradecida de tener la oportunidad, no solo de luchar, sino también de continuar ese legado".

BREAKING: @SimoneGJohnson, daughter of @TheRock and @DanyGarciaCo, has reported to the WWE Performance Center to begin training. #WWENow @WWEPC pic.twitter.com/XCziD2K07a