Joaquin Phoenix llegó como favorito para ganar el Oscar a Mejor Actor y finalmente lo logró. El protagonista de "Joker" se llevó la estatuilla y agradeció mediante un discurso llamando a la humanidad.

"Estoy lleno de agradecimiento y no me siento por encima de mis co-nominados porque todos compartimos el mismo amor por el cine. No sé qué sería de mí sin él, el mejor obsequio es poder usar nuestra voz por lo que no tienen voz", comenzó diciendo.

Phoenix reveló que "he pensado en los temas agobiantes que enfrentamos y creo que a veces uno siente que defiende causas diferentes, pero yo veo un elemento común, desigualdad de género, racismo, o derechos de indígenas o animales, es la lucha contra la injusticia, contra la creencia de que una especie tiene el derecho de explotar a otra de manera impune".

El ganador indicó que "creo que si los seremos humanos usamos el amor y la compasión como principio rector podemos desarrollar sistemas que beneficien a todos los seres vivos del medio ambiente", haciendo un potente llamado a terminar con el consumo de carne animal por la crueldad que implica.

Joaquin Phoenix hizo además una autocrítica señalando que "he sido egoísta, cruel y difícil para trabajar e ingrato, pero ustedes me han dado una segunda oportunidad y ahí es cuando estamos en un mejor momento, cuando nos apoyamos y no cuando nos castigamos, sino cuando nos ayudamos y eso es humanidad".

El emotivo momento en que Joaquin Phoenix recordó a su hermano River. 😭 #Oscars #Oscar2020 pic.twitter.com/ALzwB4WiPv — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) February 10, 2020

Finalmente recordó a su fallecido hermano River Phoenix diciendo: "Cuando tenía 17 años mi hermano escribió una canción que decía avanza con paz y amor, la paz sea contigo".