Los Premios Oscar 2020 ya comenzaron y lo hicieron con la presentación de Janelle Monáe que tuvo un potente discurso en medio de su música.

"Es hora de cobrar vida porque los Oscar son muy blancos", gritó, en referencia a la ausencia de afroamericanos en los nominados de este año. "Estoy muy orgullosa de estar aquí como un artista negra y queer que cuenta historias. Feliz mes de la historia negra", dijo además.

Además en el escenario se acompañó de Billy Porter y de bailarines que personificaban a personajes de películas que no fueron nominados.

"I'm so proud to stand here as a Black, queer artist telling stories. Happy Black History Month." - Janelle Monae #Oscars pic.twitter.com/rcjJuWyD0B — MTV NEWS (@MTVNEWS) February 10, 2020

La artista además hizo participar a los actores que se encuentran en el Dolby Theater, poniendo un sombrero sobre Tom Hanks o haciendo cantar a Leonardo DiCaprio, entre otros.