¿Que pasó?

La llegada de Scarlett Johansson a los premios Oscar 2020 era una de las más esperadas ya que se ha convertido en una de las favoritas en la temporada de premios, además de su talento, por lo impactante de sus looks.

Y la actriz no decepcionó. Quien es Black Widow en el universo Marvel eligió un vestido Oscar de la Renta strapless color champagne, el que en su a parte delantera llevaba delgadas cadenas y trasnparencias.

La actriz usó además un clutch y sandalias en el mismo tono, mientras que el cabello lo usó tomado de manera casual dejando caer un mechón en su rostro.

Sus nominaciones

Scarlett Johansson llega nominada como Mejor Actriz por su protagónico en "Historia de un Matrimonio", además de nominada como Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en la película "Jojo Rabbit".

Nominación histórica

La doble nominación de Johansson marca una situación histórica en los premios de la Academia, ya que hace 13 años no ocurría. La última vez que el nombre de una actriz apareció dos veces fue en 2007 cuando Cate Blanchett postuló por su trabajo en "Elizabeth: la edad de oro" y por su interpretación de Bob Dylan en "I’m not there".

