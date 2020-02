Con solo 10 años, la actriz Julia Butters sacó aplausos en su paso por la alfombra roja de los premios Oscar 2020, pero además, sorprendió con un "secreto" que llevaba en su pequeña cartera.

La niña, que participó en Había una vez en Hollywood junto a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, llegó con un look de fantasía completamente rosado, diseñado por ella misma y confeccionado por Christian Siriano.

La pequeña artista acompañó su atuendo con un bolso estilo bombonera en el mismo tono. Pero lo que llevaba dentro nadie lo esperó: Julia guardó en su cartera un sándwich de pavo ya que "no me gusta la comida aquí", indicó.

Julia Butters brought a turkey sandwich in her purse because "I don't like some of the food here. #Oscars pic.twitter.com/sCDTr4GZYq