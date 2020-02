View this post on Instagram

He recibido bastantes amenazas y criticas por compartir con ustedes la verdad, como dije antes, estoy orgulloso de la gente que se atreve a contar lo que pasa y que también quiere un cambio para el país y no solo para algunos. No tiene que ver con lo que necesito, o lo que tengo o no tengo, porque el tema no soy yo, es toda la gente que nunca tuvo y que nunca ha podido vivir dignamente. Seguiremos transmitiendo verdad y fuerza para todos. Si no te gusta es por que nunca conociste mi postura o mi música a través de todos estos años. Venceremos.