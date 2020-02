Este domingo 9 de febrero se realizará la 92 entrega de los Premios Oscar que reúne a lo más destacado del cine en el Dolby Theatre Hollywood de Los Ángeles, California.

Pese a eso, la ceremonia no premia solo al cine, también las canciones cumplen un rol fundamental, ya que en algunos casos, recordamos una película por el tema que la acompaña.

Artistas de la talla de Beyoncé o Thom Yorke de Radiohead estaban en la lista inicial de los nominados a "Mejor Canción Original", pero no pasaron el último corte. Este año, son cinco las nominadas a esta categoría, con cantantes como Elton John y Randy Newman. Escúchalas aquí.

(I’m Gonna) Love Me Again (Elton John) - Rocketman

Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - Frozen II

I'm Standing With You (Diane Warren) - Más allá de la esperanza

I Can't Let You Throw Yourself Away (Randy Newman) - Toy Story 4