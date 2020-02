El domingo pasado se vivió una nueva versión del Super Bowl, y como cada año, el show de medio tiempo acaparó todas las miradas, con la comentada presentación de Shakira y Jennifer López.

El show de medio tiempo

Ambas artistas se presentaron en el Hard Rock Stadium de Miami, lugar donde se jugó el partido entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, y lo hicieron junto a otros cantantes como Bad Bunny y J Balvin.

Sin embargo, el espectáculo giró en torno a las dos artistas latinas, que, incluso, según la revista Forbes, habrían aceptado ser parte del show de manera gratuita.



Es más, la National Football League (NFL), solo se habría hecho cargo de gastos como producción, traslado, alojamiento, pago de los bailarines y otros requerimientos, según Infobae.

En todo caso, las artistas no se habrían ido con las manos vacías, ya que todos los años los artistas invitados a la final de esta competición generan un aumento en la reproducción de su música.

El 2018, Justin Timberlake se presentó en esta instancia y tuvo una subida del 214% en Spotify, mientras que Lady Gaga logró subir más de sesenta posiciones en el ránking de Billboard del 2017, una semana después de su presentación.

El caso de Shakira no fue distinto, ya que tras su presentación, la canción "Whenever Wherever" alcanzó el número 1 en iTunes de EE.UU, y el famoso "Waka Waka" del Mundial de Sudáfrica, llegó al número 6.