Bastó un tuit de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para que se encendieran las sospechas de los ganadores de los próximos premios Oscar 2020 que se entregan este domingo 9 de febrero.

Resulta que la cuenta está invitando a sus seguidores a hacer sus predicciones sobre quiénes se llevarán la estatuilla dorada. Sin embargo, a los minutos publicaron una lista con sus ganadores.

La situación alertó a los segudiores ya que muchos especularon que podría ser realmente la lista oficial de que se conocerán en la ceremonia en el Dolby Theater.

See all the #Oscars predictions fans are sharing on Twitter right now? DM us to create and share yours! https://t.co/e5AJJfYqpC

Minutos más tarde, la Academia borró el tuit y procedió a explicar la situación. "Invitamos a los fanáticos en Twitter a hacer y compartir su Oscars predicciones. ¡Una tonelada de ustedes ya tiene! Un breve problema en Twitter hizo que algunos de los suyos parecieran provenir de nuestra cuenta. No lo hicieron. Este error ya está resuelto. Y revelaremos nuestras selecciones el domingo", indicaron.

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.



A ton of you already have! 😀



A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳



They didn’t. This error is now resolved.



And we’ll reveal our picks on Sunday.