La final del Super Bowl 2020 fue el escenario ideal de Marvel Studios para lanzar los primeros adelantos de sus series de Disney.

Así se pudo apreciar en uno de los spots del evento deportivo, donde se liberaron imágenes de las producciones: "The Falcon And The Winter Soldier", "Wandavision" y "Loki".

“El universo se está expandiendo” fue el mensaje con el que se compartió el video, donde se ve a Falcon interpretado por Anthony Mackie arrojando el escudo del “Capitán América”.

El avance también muestra imágenes de “Wandavisión”, donde se ve en blanco y negro la relación entre Paul Bettany, portador de la gema, y Wanda (Elizabeth Olsen).

El spot generó revuelo en redes sociales al volver a ver también al “Soldado de invierno” (Sebastian Stan) y Loki, el hermano de Thor, protagonizado por Tom Hiddleston.

The Universe is expanding. Marvel Studios’ "The Falcon and The Winter Soldier," "WandaVision," and "Loki" are coming soon to @DisneyPlus. #DisneyPlus pic.twitter.com/D0WL98c2HE