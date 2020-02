Thalía habla de su enfermedad: "Cada hora de mi vida es una lucha"

View this post on Instagram

La salud es lo primordial y estar sobre ella es importantísimo. Siempre tenemos que atender de inmediato los primeros síntomas de incomodidad sin dejar pasar un solo día. Una enfermedad como lo es el #Lyme requiere de mucha atención, ya que en cualquier momento puede detonarse por circunstancias externas como el estrés, la alimentación, el ejercicio o también por un alto nivel de estrés mental. Estas cosas hacen que el organismo se frene por completo y de lugar a que el Lyme y sus co-infecciones crezcan de nuevo. ¡Aquí algunos suplementos y cuidados para darle con todo!👊🏼💪🏼😎 Y solo como recordatorio, me pondré de vuelta mis pulseras verdes. ;-) Visita www.sobrelyme.com e infórmate ya 🍃🌱🍃 #lymedisease #lymewarrior ⭐️ Health is the most important thing to have! We have to stay on top of it and address any uncomfortable symptoms without delay. A disease like #Lyme requires a lot of attention, because at any moment it can flare up because of external circumstances such as tension, food intake, exercise and a lot of mental stress. All of these can make our immune system suffer and give Lyme and its co-infections the right environment to attack. Here are some supplements to help me fight it!!! And to remind myself to fight hard, i will wear my green bracelets!!! Visit sobrelyme.com to learn more about #lymedisease.