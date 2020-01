Creador de "Watch Dogs: Legion" accede a su primera entrevista dentro del mismo juego

En una Londres virtual dentro del videojuego en beta “Watch Dogs: Legion” ocurrió la primera entrevista entre el director creativo de la misma plataforma y un reportero de BBC Mundo.

Bajo el nombre de BBC Click, Marc Cieslak se adentró en las oscuras calles de la ciudad británica rumbo a un pequeño apartado muy concurrido donde lo esperaba tranquilamente el director creativo, Clint Hocking, quien explicó con qué se encontrarán los usuarios en esta nueva plataforma.

Watch Dogs: Legion. In a world first @MarcCieslak interviews the games creative director inside the video game itself.

Catch it on TV @BBCBreakfast and @BBCClick. pic.twitter.com/U3FQXiRQGr