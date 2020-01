Toretto es un hombre de familia en primer teaser de Rápido y Furioso 9

Rápido y Furioso 9 se prepara para regresar a la pantalla grande y, como adelanto, Universal Pictures reveló el primer póster y un teaser del tráiler que se revelará completamente este viernes 31 de enero.

El adelanto muestra a Toretto (Vin Diesel) viviendo una vida familiar con su esposa e hijo, pero una amenaza se avecina.

El póster en tanto muestra a Toretto de espaldas sentado sobre un auto, además de una gran cruz de diamantes.

He’s lived his life a quarter mile at a time. The Road To #F9 Concert & Trailer Drop is this Friday at 12:00PM PT / 3:00PM ET. pic.twitter.com/YyXyGiCL1G