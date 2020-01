"Perdimos a un héroe": El emotivo discurso de Alicia Keys a Kobe Bryant que sacó lágrimas en los Grammy

Ya se dio inicio a la ceremonia televisada de los premios Grammy 2020 que vuelve a tener a Alicia Keys como presentadora de la instancia, que se realizan en el Staples Center de Los Ángeles.

Fue la cantante quien dio inicio a la premiación dando un emotivo discurso debido a la sorpresiva muerte del Kobe Bryant y su hija Gianna durante este domingo.

"Estamos juntos en la noche más importante de la música, pero para ser honesta, todos nos sentimos muy tristes en este momento porque más temprano en Los Ángeles y todo el mundo perdimos a un héroe", comenzó diciendo.

La intérprete de "No one" agregó que "estamos aquí con el corazón roto en la casa que construyó Kobe Bryant", en referencia al recinto que es la casa de Los Angeles Lakers donde Bryant jugó.

"En este momento Kobe y su hija Giana y todos los que perdimos están en nuestro espíritu, corazón y oraciones y me gustaría pedirles a todos un momento para abrazarlos dentro de nosotros y compartamos nuestra fuerza y apoyo a su familias", indicó.

Alicia Keys expresó además que "nunca imaginamos que tuviéramos que iniciar así el programa". Posteriormente le dio paso a la música y cantó en honor a Bryant una versión de "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday" junto a Boyz II Men.

Así fue el momento: