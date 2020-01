En casa de los Lakers: Ceremonia de los Grammys 2020 dedica minuto de silencio para Kobe Bryant

Sin duda que la ceremonia de los premios Grammy 2020 estará marcada por la repentina muerte de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, quien murió este domingo luego de que cayera el helicóptero en que viajaba.



La entrega de premios, que se realiza en el Staples Center de Los Ángeles que también es la casa de Los Angeles Lakers donde Bryant jugó, ya comenzó con la ceremonia de estreno que precede al evento televisado.

Fue ahí donde apareció el jefe interino de la Academia de Grabación, Harvey Mason Jr., quien rindió un homenaje al fallecido deportista.

"Como la mayoría de ustedes saben, hoy hemos perdido a Kobe Bryant en un trágico accidente de helicóptero (...) Ya que estamos en su casa, pido que te unas a mí en un momento de silencio", solicitó.

the grammys honoring kobe bryant at the premiere show pic.twitter.com/W3WBR8NQyN