Brad Pitt rompe el silencio y se refiere a su encuentro con Jennifer Aniston en los SAG

El comentado reencuentro entre Jennifer Aniston y Brad Pitt durante los SAG Awards 2020 fue sin duda el episodio más viral de la entrega de premios.

La expareja estuvo casada durante cinco años y vivieron un comentado divorcio, por lo que sus reacciones al verse durante los premios sin duda que no dejó a nadie indiferente y fue la noticia del día, además de convertirse en tendencia en redes sociales.

Tanto Aniston como Brad no se habían referido al revuelo mediático de su encuentro. Hasta ahora.

Resulta que el actor nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto por "Había una vez en Hollywood" asistió el pasado miércoles al Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, Estados Unidos, donde fue entrevistado por Entertainment Tonight sobre diversos temas, entre ellos, el impacto mediático de las imágenes junto a su exesposa.

"No sé, soy felizmente ingenuo y voy a permanecer así", expresó el actor de 56 años. Brad indicó además que no lee lo que se publica en la web por lo que no estaba enterado de la gran cantidad de notas alusivas.

Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron juntos hasta 2005, año en que decidieron divorciarse. Posteriormente, el actor comenzó una relación con Angelina Jolie, mientras ella estuvo en pareja con Justin Theroux.