Fortnite y Tik Tok se unen para concurso Boogie Down Contest

Año nuevo, nuevas cosas, así prometió el videojuego líder en descargas, Fortnite, a principios de enero, por lo que como primer paso ha decidido volver con el famoso concurso Boogie Down Contest.

Pero para sorpresa de todos, ahora contará con la ayuda de la nueva red social TikTok.

Get ready to get up and show us your moves! We’re partnering with @tiktok_us to launch #EmoteRoyaleContest.



Submit your Emote ideas on TikTok for a chance to have your Emote immortalized in-game forever! Enter by Jan 24.



Read our blog for more info: https://t.co/Xw0Rb8WIcQ pic.twitter.com/xRuw8nGjWz