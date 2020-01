Joaquín Phoenix homenajea a Heath Ledger: "Me sostengo en los hombros de mi actor favorito"

Este domingo se realizó la entrega de los Screen Actors Guild Awards (SAG) - que entrega el sindicato de actores- y Joaquin Phoenix, recibió el galardón como “Mejor actor” por su increíble interpretación del “Joker”.

Uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia se vivió cuando el actor entregó un discurso en el que agradece y destaca las actuaciones de los otras estrellas como Christian Bale (Ford v Ferrari) y Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood) quienes también estaban nominados en la misma categoría que él.

Pero el instante que marcó la noche fue cuando entre gritos y aplausos dedicó el premio a su fallecido actor favorito, quien personificó una de las mejores versiones del Guasón. “Estoy aquí de pie porque me sostengo en los hombros de mi actor favorito, Heath Ledger. Así que gracias, y buenas noches”, dijo Phoenix.

Cabe recordar que Ledger fue un actor australiano que triunfó con su carrera pero que en el año 2008 falleció debido a una sobredosis accidental de somníferos y tranquilizantes. Poco tiempo antes de su muerte había terminado con la filmación de su penúltimo papel, el Joker en The Dark Knight.