Inspirada en el sol: El llamativo vestido de Kathryn Newton de "Big Little Lies" en los SAG 2020

La actriz de 22 años Kathryn Newton fue la primera en llegar a la alfombra en los Premios SAG 2020 que se realizan este domingo 19 de enero en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, California.

La actriz de la serie "Big Little Lies" cautivó con un llamativo vestido naranja que, según ella misma declaró, "quería verse como el sol".

El elenco de Big Little Lies está nominado a Mejor Serie Drama donde compite con The Crown , Game Of Thrones, The Handmaid's Tale y Stranger Things.