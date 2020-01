SAG Awards 2020: Revisa dónde y a qué hora puedes seguir en vivo la ceremonia de premiación

La temporada de premios vivirá una nueva noche de galardones este domingo 19 de enero en la entrega de los SAG Awards 2020, galardones del sindicato de actores de Estados Unidos donde se reconoce a las mejores interpretaciones del año y que se realizarán en Los Ángeled, California.

Dentro de los nominados destacan Bombshell, El irlandés (The Irishman) y Había una vez en… Hollywood (Once Upon a Time in… Hollywood) quienes aparecieron en las categorías más importantes.

¿A qué hora y dónde ver los SAG?

La edición 26 se realizará este domingo 19 de enero y será emitido por TBS y TNT desde las 22:00 horas.