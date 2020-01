Adiós a las Chicas del Cable: termina este 2020

El pasado 15 de enero, la cuenta de Instagram de “Las chicas del cable” subió una foto anunciando que habían concretado su último día de rodaje. Tras tres años y cinco temporadas en Netflix, llegará a su fin: su última parte estará dividida en dos fases, la primera estará en el catálogo del servicio streaming desde el 14 de febrero.

La producción de Bambú, que también colaboró en “Velvet”, se estrenó en 2017 y se convirtió en la primera serie española de Netflix, abriéndole el paso, entre otras, a “La Casa de Papel” y “Élite”.

“Una de las mejores producciones no estadounidenses de la época”, así definió a esta ficción The New York Times, según la revista Hola!. “Las chicas del cable”, que le dio vida a Lidia, Ángeles, Carlota y Marga, muestra temas como el feminismo, el amor LGBTIQ+, el machismo y los comienzos de la mujer en el mundo del trabajo.

¿De qué se trata la última temporada?

Alerta: si no has visto este show, recomendamos que no sigas leyendo.

La última temporada, según La Vanguardia comienza tras la muerte de Ángeles (Maggie Civantos), que las obliga a emprender caminos diferentes. Además se encuentran con la dificultad de que España está dividida en una España dividida, lista para la Guerra Civil, que hace que todos los derechos por los que han luchado retrocedan hasta casi desaparecer.

Por eso, se verán marginadas del mercado laboral y, desde febrero de este año veremos cómo se enfrentan a todas estas transformaciones en su entorno.