¿Volarías así?: Nuevos asientos permitirían viajar prácticamente de pie

¿Te imaginas viajar en un asiento como el de una bicicleta? Esa es la propuesta que tiene la compañía Aviointeriors, una empresa italiana especializada en la fabricación de butacas para aviones.

La versión Skyrider 3.0 fue presentada en la Aircraft Interiors Expo del año 2019, la cual optimiza el espacio entre cada pasajero en un 25%.

Estos asientos tipo "percha" reducen el espacio disponible para las piernas del pasajero del estándar desde cerca de 76 centímetros a 58 centímetros. Además, se estima que pesa la mitad que una butaca regular. Este modelo significaría un menor precio en los pasajes aéreos y mayores ganancias para las empresas.

Problemas de incomodidad

Ante esta idea, incluso Gaetano Perugini, ingeniero asesor de Aviointeriors, se muestra un poco escéptico considerando el confort que pueda entregar este modelo.

“Si soy honesto, no creo que alguien estaría feliz de pasar ocho o diez horas de esta forma. Para recorridos cortos, si quieres ahorrar dinero podrás soportar esta posición no totalmente cómoda. Yo creo que la mayoría de la gente aceptaría esto en un viaje de un par de horas”, compartió Perugini con CNN Travel.

Pero la venta del proyecto no ha logrado despegar. La razón de esto sería que el Skyrider no cumple con los estándares actuales que estipulan las normativas aeronáuticas. La mínima distancia permitida entre asientos es de 71 centímetros, por lo que el poco espacio que se deja libre para las piernas no se acerca a lo permitido.