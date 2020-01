Lo que los fanáticos esperaban: Dan a conocer el elenco de la serie "El Señor de los Anillos"

Los fanáticos de “El Señor de los Anillos” llevan meses esperando más información sobre la serie, basada en la saga libros de J.R.R. Tolkien. Y Amazon prime les dio en el gusto, subiendo a sus redes sociales fotos del elenco que será parte de esta historia.

