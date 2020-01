Netlix confirma tercera temporada de "You"

Luego de dos exitosas entregas, Netflix confirmó este martes la tercera temporada de la serie "You".

La segunda sesión del drama protagonizado por Penn Badgley debutó el 26 de diciembre pasado, posicionándose rápidamente como una de las series más vistas de 2019 en la plataforma de streaming.

New Year, New (season of) You (is officially in the works!) pic.twitter.com/yZPWQzXXjA