Premios Oscar 2020: Ausencia de directoras y la exclusión de minorías marcan las nominaciones

"Joker" lideró con 11 las nominaciones al Oscar anunciadas este lunes en Los Ángeles, que encendieron de nuevo la polémica por la ausencia de directoras y la exclusión de minorías en las categorías de actuación.

La Academia del cine de Estados Unidos destacó que un número récord de mujeres fueron nominadas para esta edición (62), pero una vez más la categoría de dirección se convirtió en un club de caballeros.

"Felicitaciones a estos hombres", dijo la actriz y directora Issa Rae al anunciar los nominados.

After announcing a list of all-male Best Director #OscarNoms...



"Congratulations to those men." - @IssaRae 😂😂😂pic.twitter.com/Tg1RSVstdX