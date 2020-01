Premios Oscar 2020: Revisa en vivo la lectura de nominados

Este lunes 13 de enero se conocerán los nominados a los premios Oscar 2020, que se entregarán el próximo 9 de febrero.

La lectura de las nominaciones estará a cargo de los actores John Cho e Issa Rae, categorías que se dividirán en dos bloques: Primero el área técnica y luego la artística.

Si quieres seguir en vivo la ceremonia de nominaciones a los Oscar 2020 puedes ver el live a través de YouTube de la Academia, que comienza a las 10:18 horas.

Además, a través de las redes sociales de los premios se realiza un minuto a minuto con el nombre de los competidores por la estatuilla.

It’s #OscarNoms morning! Tune in to find out this year's nominees. https://t.co/XKQNawb0nH