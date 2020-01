Director de "The Batman" confirma a Colin Farrell como el nuevo Pingüino

Hace unos días se filtraron las primeras imágenes de la grabación de "The Batman" que es dirigida por Matt Reeves.

Además del primer vistazo de Robert Pattinson como Bruce Wayne (Batman), también se revelaron tomas del actor Colin Farrell como Oswald Cobblepot (Pingüino), uno de los villanos de la historia.

El nombre de Farrell había sonado solo como un rumor, pero ahora fue el propio director, Matt Reeves, quien confirmó el papel actor. "Espera, ¿eres tú?", escribió el cineasta junto a un gif de Farrell.

Se espera que "The Batman" se estrene en cines el 25 de junio de 2021.

Imágenes filtradas

A pesar de que las imágenes no han sido confirmadas, las imágenes filtradas muestra a Pattinson sobre una moto y con el rostro cubierto, mientras que Farrell aparece con el cabello rubio y un paraguas, alto típico de su personaje.