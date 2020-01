Filtran las primeras fotos que muestran a Robert Pattinson como el nuevo Batman

Robert Pattinson será el encargado de dar vida al nuevo Batman en "The Batman" que está pronosticada en cines para el 25 de junio de 2021 y que es dirigida por Matt Reeves.

Es por eso que las primera fotos de Pattinson como Bruce Wayne causaron gran atención. Las imágenes fueron tomadas en Londres en un lugar que sería Ciudad Gótica.

Pero no fue solo una captura de Pattinson, ya que en las imágenes se ve también a Colin Farrell como Oswald Cobblepot (Pingüino), uno de los villanos de la historia.

Is this London or Gotham.....?

Filming The Batman 🦇 outside my offices this morning! 👍 @empiremagazine pic.twitter.com/Mszt5wLcYG